Entre diseños de alfombra roja y looks muy de tendencia encontramos a las celebrities mejor vestidas de la semana

Comenzamos el ranking de las mejor vestidas de la semana con Sofía Reyes. La cantante y actriz acudió a los Premios Disney Music Awards con un original conjunto de falda y crop top en rosa cuarzo decorado con unos preciosos bordados de flores.

Elsa Pataky toma el relevo con una bomber muy futurista. La actriz acudió al Demin Day de Guess combinando un fondo negro con esta original chaqueta. ¡Muy chic!

El puesto número 7 es para Zoe Saldana. La actriz ha paseado esta semana un street style muy fashion: jeans pitillos, botas masculinas de cordones y un espectacular maxi blazzer que le aporta el toque femenino al look.

Continuamos con Michelle Jenner y el vestido de cuento que lució sobre la alfombra roja del Festival de Málaga. La actriz apostó un precioso diseño de Dior midi en color rosa cuarzo con flores bordadas en el mismo tono. Los complementos en plata dan luz al look. ¡Perfecto!

El ecuador del ranking es para Lupita Nyong'o. La actriz volvió a demostrar su estilo paseando un outfit muy trendy: pitillos, trench verde militar, sombrero negro y botines en el mismo tono. Lupita bañó su look de color a base de complementos.

El puesto número 4 es para una sexy Kate Hudson. La actriz acaparó todos los flashes con un sensual jumpsuit de Brian Atwood con un impresionante escote en V que combinó con unos peep toes de Chimmy Choo.

El bronce de la semana es para una muy trendy Emma Stone. Las chupas de cuero estampadas son un must have de esta temporada y la actriz luce la suya combinándola con una camiseta básica blanca, unos jeans con el bajo deshilachado y unos preciosos mocasines de ante en color marsala.

Carlota Casiraghi se hace con la plata con el diseño que lució en la Gala MET 2016. Un vestido firmado por Gucci que ha sido muy criticado pero que a nosotros nos encanta. Y es que hay que tener mucho estilo para lucir este vestido repleto de colores, volantes y con escote en forma de lágrima de encaje. ¡Carlota siempre está en el top!

Y el oro de la semana es para el precioso diseño que Amaia Salamanca paseó por la alfombra roja de la clausura del Festival de Málaga. Un vestido de Antonia Payeras que convirtió a la actriz en una de las mejor vestidas de la noche.

Y el fashion crime es para Selena Gomez. Vale que las celebrities se dejen vestir por diseñadores para promocionar sus nuevas colecciones pero hay veces que nuestras famosas deberían decir que NO. Y es que el conjunto que lució la cantante para acudir a la Gala MET fue un auténtico horror. Prendas superpuestas sin ningún tipo de sentido y unas botas militares con tacón que no pegan ni con cola. ¡Qué look más 'puff'!