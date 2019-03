Diane Kruger, Jennifer Lawrence y Miroslava Duma tienen su hueco en el ranking de las celebrities más estilosas

Comenzamos el ranking de las mejor vestidas de la semana con Andrea Pascual. La recién estrenada como mujer de Beltrán Gómez Acebo ha lucido un street style muy cool: jersey de angora, pitillos blancos, deportivas en crudo, sombrero de ante y un precioso maxi abrigo de tweed en gris.

Continuamos con Nikki Reed. La actriz lució un impresionante vestido de Etro con escote tipo lágrima y espalda al descubierto. Un diseño con estampado étnico con el que se sitúa en el número 8 de la lista de las celebrities más estilosas.

Zendaya toma el relevo con un precioso diseño de Marchesa. La actriz y cantante parecía recién salida de un cuento con este vestido repleto de encajes con flores aplicadas. Un look con el que acertó de lleno apostando además por un elegante recogido.

El puesto número 6 es para Kristina Bazan. La it girl deslumbró en la Semana de la Moda de París con un original traje de pantalón en verde aguamarina. Combinarlo con una camiseta básica blanca y complementos también en blanco es perfecto para otorgar todo el protagonismo al color del traje.

El ecuador del ranking es para otro look de la Semana de la Moda de París, el de Miroslava Duma. La it girl es siempre una de las más estilosas, y una vez más lo ha vuelto a demostrar. Vaqueros high waist de pata ancha, bomber negra y unos originales tacones en el mismo tono. Un look repleto de tendencias y perfecto para copiar esta primavera.

El puesto número 4 es para el diseño de Armani Privé que Naomi Watts lució sobre la alfombra roja de los Premios Oscar. La actriz destacó con un vestido de falda de tubo de paillettes y cristales de Swarovski, en azul oscuro y palabra de honor, que acompañó de una espectacular gargantilla de diamantes firmada por Bvlgari.

El bronce de la semana también es para otro vestido que paseó sobre la red carpet de los Oscar, el de Jennifer Lawrence. La actriz estaba muy, muy favorecida con un diseño de Dior en negro con encajes y transparencias. Un modelo muy sexy con un impresionante escote en V con el que acaparó todos los flashes sin caer en la vulgaridad.

La plata es para Elizabeth Banks, la actriz deslumbró en el photocall de la fiesta post Oscar de Vanity Fair con un diseño blanco de Ralph Russo. Un jumpsuit estilo palazzo con cuerpo de encaje blanco y una impresionante capa.

Y el oro de la semana es para Diane Kruger, y es que el vestido que lució la actriz es la fiesta de Vanity Fair fue, como muchos han dicho, una auténtica obra de arte. Un naked dress de Reem Acra repleto de transparencias, pedrería y flecos estratégicamente colocados. Una muestra más de que Diane siempre es una de las celebrities mejor vestidas y por ello el puesto número 1 es para ella.

Y el fashion crime de la semana es para el horripilante vestido de Ralph Lauren que llevó Kate Winslet a la gala de los Oscar. La actriz parecía una auténtica bolsa de basura, y es que no sabemos por qué con todos los diseños que tiene la firma, Winslet se decantó por este vestido tan poco favorecedor.