De día, de noche... ¡Las celebrities lucen sus mejores looks en cualquier ocasión!

Naomi Watts estrena el ranking de las mejor vestidas esta semana con un look de 'street style' que derrocha glamour. Aunque las sandalias tengan un toque ortopédico, y necesite una sesión de peluquería, la actriz luce unos boyfriend con strass que le ponen el punto 'chic' a su 'outfit' y le abren el camino a formar parte de las mejor vestidas.

En el número 8 encontramos a Taylor Swift y su estilo 'navy'. La cantante combina su camiseta de marinero con unos shorts que destacan sus largas y estilizadas piernas. Además, Taylor pone el toque de color con sus gafas rojas, a conjunto de sus labios. ¡Ideal!

A Taylor le sigue Cameron Diaz, que nos ha conquistado con esos boyfriend rasgados que se ha puesto con un maxi jersey. La actriz da al look el toque primaveral con sus botines y el maxi bolso en color camel. Además, la elección de esos pendientes étnicos es todo un acierto. ¡Muy 'cool'!

Rita Ora se coloca entre las mejor vestidas esta semana con ese escotazo en forma de V con el que sorprendió en los MTV Movie Awards. Los bolsillos del vestido, diseñado por Barbara Casasola, lo hacen más original, y sus impresionantes labios rojos ayudan a que la cantante se coloque como una de las celebrities con más estilo. ¡Y la más sexy!

En la mitad del ranking tenemos a Kate Upton, con un 'street style' totalmente perfecto. La actriz y modelo luce una impresionante gabardina, perfecta para este tiempo, con unos slippers muy originales. Además, el maxi bolso azul que resalta el look nos encanta. ¡Qué glamour!

Lourdes Montes apuesta con un 'outfit' ideal para cualquier día de estas vacaciones. Lourdes apuesta por un vestido camisero largo muy casual, con unos taconazos rojos y un bolso de mano que le ponen el toque más 'cool'. ¡Perfecta para estos días de sol!

El bronce esta semana se lo lleva Jessica Alba con su conjunto de Kenzo. Y es que con ese top blanco combinado con falda midi verde flúor se ha ganado a pulso estar entre los mejores puestos de nuestro ranking. La actriz deslumbró así vestida en los MTV Movie Awards, aunque igual con otro bolso hubiera podido hacerse con el oro.

La plata es para la elegante Kate Middleton. Solo hay que ver su precioso traje rojo con corte péplum firmado por Luisa Spagnoli. La Duquesa de Cambridge le añade un cinturón a conjunto de sus zapatos, y consigue derrochar estilo y elegancia durante su viaje oficial por Nueva Zelanda. ¡Impresionante!

Lupita Nyong’o se hace con el oro, con ese estupendo vestido de Antonio Berardi con el que la actriz marcó su figura en la gala GLAAD. Además, juega con la combinación de los cortes del vestido y sus tacones. ¡Una vez más Lupita demuestra que es la reina del estilo!

Y el fashion crime esta semana se lo lleva Pia Mia Pérez. Y es que no entendemos qué pretende eligiendo semejante look para asistir a los MTV Movie Awards. Vestido morado de satén que casi no le deja respirar, con un pañuelo en la cabeza al más puro 'rapper' y unos aros casi más grandes que su cara. ¿Dónde le descansarían las orejas? Pia Mia se ha ganado a pulso ser el horror de esta semana.