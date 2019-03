Deshun Wang, el actor chino de 80 años que ha saltado a la fama gracias a la pasarela

Deshun Wang es un actor de 80 años que ha saltado a la fama gracias a su aparición sobre la pasarela en la Semana de la Moda en China. Sus rasgos, y su cuerpo, tan masculinos y su actitud positiva ante la vida, han hecho que los usuarios de las redes sociales le coronen como "El abuelo más sexy".

Pese a que ya había aparecido en la gran pantalla con algunas películas conocidas, su nombre no había sido tan recordado y reconocido como ahora. Con ocho décadas recién cumplidas, Wang ha dejado boquiabierto a medio mundo, además de dar una lección de vida que muchos consideran "envidiable".

"Muchas personas han empezado a notar mi presencia después del desfile. Que me llamen el abuelo más caliente me hace gracia. Otros dicen que he causado sensación en Internet y que mi forma de ver las cosas es una lección de vida. ¿Sabes qué? Me he estado preparando para este momento durante 60 años", decía Wang en un vídeo de Youtube.