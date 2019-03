El desafortunado comentario de Helen Mirren sobre las cremas hidratantes

Helen Mirren ha tenido un comentario bastante desafortunado cuando dijo que las cremas hidratantes no servían para nada durante una presentación de las cremas de la marca L'Oreal, 'Edad Perfecta', siendo ella la embajadora y la imagen de la misma:"Soy una optimista eterna. Yo sé que cuando me las pongo probablemente no me hacen nada pero me siento mejor. Yo siempre le dije a L’ Oreal que solo haría lo que me hiciera sentir mejor", decía la actriz.

Debido a estas declaraciones, muchos expertos han salido en defensa de lo importante que es hidratarse la piel y de lo mucho que ayudan este tipo de cremas a cuidarla: "El trabajo de las cremas hidratantes es mantener la piel, prevenir infecciones. Si usas una buena, entonces estás haciendo un buen trabajo con tu piel", decía una de las expertas.

La actriz ha recibido algunas críticas debido este comentario por su labor como embajadora precisamente para una marca de cremas hidratantes.