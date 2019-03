Demi Lovato se pasa al clan de las pelirrojas

Demi Lovato ha pasado por muy malos momentos y la chica quiere pegar un cambio radical en su vida, ahora que se cumple casi un año de su fatídica caída a los 'infiernos'. Además de una actitud mucho más positiva, la cantante ha querido pegar un cambio de look, que eso siempre ayuda para olvidar el pasado.

Una de las señas de indentidad de Demi, de las más características, es su larga y negra melena. Pues Lovato ha decidido pegar un cambio tan radical en su aspecto que se ha pasado al clan de las pelirrojas. Sí, sí. Ha sido ella misma la que ha mostrado su nueva imagen en Twitter.

Por lo visto, la actriz y cantante comunicó a sus fans por la red social que iba a mostrar su nuevo cambio de look, pero tuvo a los pobres más de cuatro horas esperando… ¡se había quedado dormida! “Acabo de despertar de una siesta… No me puedo creer que me quedase dormida antes de tuitear esto…”, comentaba en Twitter para justificarse ante sus followers.

Un año después de ingresar en el centro de rehabilitación, la ex de Joe Jonas lo ve todo de otro color, algo más 'anaranjado'. La vida le vuelve a sonreir en lo profesional, y parece que también en lo personal, ya que se le relaciona desde hace meses con el actor Wilmer Valderrama.