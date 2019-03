Demi Lovato estrena nuevo look para recibir el 2012

QUIERE SABER QUÉ OS PARECE SU NUEVO LOOK...

¡Hay qué ver lo que le gusta a Demi Lovato cambiar de look! Y es que si hace tan solo unos meses la veíamos pasándose al clan de las pelirrojas, ahora la cantante ha decidido apuntarse a la moda del ‘corte fresquito’. Lo cierto es que a esta chica le sienta todo de maravilla pero ella quiere saber si os gusta o no su nuevo look, ¿qué os parece?