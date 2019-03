LOS ROOMIES EN FLOOXER

Estamos sumergidos en pleno verano y como sabemos hay que estar perfecta para cualquier plan que pueda surgirnos por muy repentino que sea. Nuestra 'lady' de los Roomies, Rebeca Terán, lo tiene muy claro por este motivo nos muestra a través de este challenge ('Not my arms and legs') cuál es su 'day rutine'. ¡Lista en 5 minutos con Venus!