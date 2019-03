David Beckham y sus hijos apoyan el desfile de Victoria Beckham en la Semana de la Moda de Nueva York

La familia Beckham al completo no ha querido perderse este domingo la New York Fashion Week donde Victoria Beckham, la anfitriona de la casa hacía su nueva colección en un desfile donde no ha faltado casi nada.

La diseñadora ha arrasado sus redes sociales con diversas fotografías mostrando los preparativos, para que sus seguidores no perdieran ni un solo detalle. Además, ella misma ha querido calmar los nervios antes del gran momento enseñándonos la nota que le han dejado sus hijos: "Mucha suerte con el show, mamá", firmado por Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper.

Ya en el desfile, en primera fila, su marido David y sus cuatro hijos, han sido el boom de todos los flashes, especialmente la pequeña Harper que siguió muy atenta los diseños de mamá.

Victoria ha presentado este domingo su nueva colección Otoño-Invierno 2015, un día muy importante para ella que ha estado preparando con dedicación y por eso los suyos la han apoyado al 100%.