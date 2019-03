Daniel Rodríguez, Míster España Internacional 2016, renuncia a su reinado

Hace tan sólo unos meses que Daniel Rodríguez se alzó con el título más preciado en lo que a belleza en nuestro país se refiere: el de Míster España Internacional 2016. Su popularidad se hizo latente no sólo por su atractivo, sino también por ser el primer rey de la belleza español que se declaraba abiertamente gay.

Pero el tinerfeño ha decidido renunciar al título, tal y como ha declarado en una entrevista para MadMenMag: “Acabo de renunciar al título de Míster España. No aporta nada”, ha sentenciado. Y añade: “A la organización de Míster España le interesa que participemos en realities porque su marca se está constantemente nombrando en televisión. Pero no me interesa ese camino. Yo quiero trabajar en moda, no en un reality”.

Además, considera que los titulares que acaparó en su día por su homosexualidad le hicieron pasar un mal trago: “La lectura que hago de ser míster y homosexual es que hay una tolerancia hipócrita. Me ha perjudicado. Lo pasé bastante mal esos días”.

Pero Daniel seguirá adelante con su carrera profesional como modelo, tanto es así que ha fichado por la misma agencia que nuestro top más internacional: “Fichar por View Management, la misma agencia que gestiona la carrera de Jon Kortajarena, es una oportunidad importante que pienso aprovechar”, reconoce el canario.