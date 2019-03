Dakota Johnson, Bar Refaeli, Kendall Jenner o Paula Echevarría saben que el rosa cuarzo es el color del 2016

ES EL COLOR QUE MÁS HEMOS VISTO EN LOS EVENTOS CELEBRITY

Pantone así lo determinó a finales del 2015 y no tenemos ninguna duda: el rosa cuarzo es el color del 2016. No tenemos más que echar un vistazo a las alfombra rojas y eventos VIP para darnos cuenta de que es tendencia. En vestidos largos, cortos, faldas, blusas, abrigos, blazers y complementos, está claro que el cuarzo se ha hecho con los looks de nuestras celebrities. Dakota Johnson, Bar Refaeli, Kendall Jenner o Paula Echevarría ya lo han llevado, y tú, ¿a qué esperas?