Dafne Fernández ha decidido dar un cambio radical en su vida, y es que después de haber tenido su segundo hijo este pasado diciembre, la actriz luce igual de perfecta que siempre, sin embargo ahora ha apostado por un nuevo detalle que no ha dejado indiferente a nadie y que, desde luego, le favorece muchísimo.

Y ese cambio de look tiene que ver con su nuevo color de pelo. Dafne había optado por llevar el pelo de color rubio en estos últimos meses, pero ahora se ha arriesgado, tal y como nos ha enseñado en su última publicación de Instagram. La actriz ha pasado del pelo claro a un súper especial color "bronde", es decir entre blonde (rubio) y brown (marrón). Y es que este es un tono que favorece muchísimo a las bases marrones.

Además, su mantenimiento es mínimo ya que se ha hecho un degradado donde la raíz queda de un tono más oscuro, algo que hará que la actriz pueda estar durante más tiempo sin pasarse por la peluquería para retocarse. Pero, sin duda, lo que está claro que este nuevo color le aporta luminosidad y muestra un pelo sano, cuidado y brillante que sus fans no han querido pasar por alto: ''¡Qué cambio!'', "Precioso... ¿nos enseñas cómo te lo has hecho?" sugería una usuaria o "Tu belleza está en un nivel muy superior a las demás Dafne" decía otra seguidora encantada con el nuevo look de la bailarina.

Sea como sea, la belleza natural de Dafne es innegable lo que hace que absolutamente todo le quede bien.

