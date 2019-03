La curiosa manicura de Blanca Suárez eclipsa a su vestido sobre la alfombra roja

Aunque Blanca Suárez está triunfando con todos los looks que está luciendo durante sus posados y apariciones el Festival de Cine de San Sebastián, parece que su último estilismo no ha gustado a todo el mundo. Y la culpa no la tiene el vestido que ha escogido, sino la manicura que lucía…

Hay quien opina incluso que es que la curiosa manicura que lucía ha llegado a robar todo el protagonismo al impresionante diseño que llevaba de Pedro del Hierro. Un espectacular vestido de tul con detalles en rojo y pedrería, con un impresionante escote en V tanto por la parte delantera como la trasera.

Para otros en cambio, esa manicura le aportaba un toque chic y muy trendy al look.

¿A favor o en contra de la manicura de Blanca?