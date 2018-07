Cup of Couple conoce Bilbao en solo una mañana #LoveEveryCity

Han disfrutado de un refrescante Aperol

Sevilla o Valencia han sido las últimas ciudades que han visitado Cup of Couple. Pero esta vez han viajado hasta Bilbao y se han dejado seducir por esta ciudad que todavía no conocían. La pareja sabe que la mejor manera de conocer un sitio es perderse por sus calles para dejarse sorprender por su ambiente. Como han mostrado en su último vídeo en Flooxer, los blogueros no se han podido resistir a probar sus típicos pinchos, hacer algunas compras por el Casco Viejo. En sólo una mañana conocieron tanto la parte más antigua como la más vanguardista y cómo no podía ser de otra forma, hicieron un parón, para tomarse un refrescante Aperol.