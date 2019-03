Cuidado con la lencería porque está… ¡que se sale!

ALGUNAS ENSEÑAN DEMASIADO

Son muchas las celebrities que se han apuntado al look ‘lencero’. Pero hay que tener cuidado a la hora de manejarlo porque, ¡ups!, algunas enseñan demasiado. Y es que para no caer en lo vulgar, más vale guardar algo para la imaginación. ¿Quieres saber lo que no hay que hacer? Pues observa a las famosas… ¡y aprende!