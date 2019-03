¿Cuáles son las botas preferidas de las celebs?

Si pensabas que Gwen Stephanie, Agyness Deyn, Daisy Lowe, Jessica Alba, Jessie J, Robert Pattinson y Lourdes María (la hijísima de Madonna) no podían tener nada en común ¡estabas equivocad@! Todos son ultra fans de las Dr. Martens, las botas más fashionistas y underground de la historia de la moda. Y sí, también se las ponen en verano ¡qué calor!

Si tú todavía no tienes unas Martens estás súper out. Yo tengo un modelo un tanto ‘diferente’. Las mías son de print de madera (no de madera de verdad porque si no, evidentemente, no podría ni mover el pie) y están firmadas por Davidelfin. Una colaboración que dio a luz el año pasado y que mi instinto fashionista no pudo resistir. Y la verdad es que no me arrepiento en absoluto de la compra. Las puse en este post, ¿¿Qué es el Smart-Shopping??

Pero tranquil@s, no todas las Martens son tan surrealistas ;-) ¡Hay de todo y para tod@s! Aunque antes de comentaros los diferentes modelos a los que podéis optar me gustaría contaros por qué son tan famosas estas botas. La verdad es que sus orígenes son un poco turbios, ya que fueron muy populares entre la tribu urbana de los skin heads (y lo siguen diendo). Pero a mediados de los años 70 grupos de música como Sex Pistols o The Clash decidieron lucirlas y así atraer a la masa. Kurt Cobain, líder de Nirvana, tampoco pudo resistirse a sus encantos. Y hoy día ha pasado de ser un accesorio puramente grunge a todo un hito fashionista.

Y a la pregunta “¿qué Dr. Marten me pega?” la respuesta es sencilla. Si andas un poco indecis@ ve a por lo básico y cálzate unas negras, las de toda la vida. O apuesta por las burdeos, que son absolutamente maravillosas. Y si prefieres tirarte a la piscina, opta por aquellas que luzcan los estampados más descabellados y a la última. Así que para la próxima temporada no lo olvides: hazte con unas Dr. Martens en otoño y ‘publica’ entre tu círculo de amigos el complemento clave de las celebrities.