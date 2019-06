David de Gea y Edurne asistieron este fin de semana a una boda en Toledo. La cantante quiso compartir una imagen del precioso lugar en la que aparecía guapísima con un vestido espectacular, mientras que el portero optaba por ir en zapatillas.

Rápidamente los comentarios de los usuarios no se hicieron de esperar, y mientras todo el mundo aplaudía el look de la artista, criticaban el de De Gea, ya que la mayoría consideraban que no iba acorde para el evento ni con su pareja.

“En zapatillas. Está claro que la clase no se paga con dinero. Hay que ser ridículo”, “Muy guapa tú, pero tu novio en tenis? No pega, error”, o “Tú sin poderte poner un pero y tu chico con un traje que parece sacado del fondo del baúl y en deportivas… va a ser verdad que el amor ciega”, han sido algunos de los comentarios que han acompañado a la publicación.