Cristina Pedroche, Rihanna, Lady Gaga, Irina Shayk... ¡Todas van en cueros!

LA NUEVA MODA ENTRE LAS CELEBRITIES

No van desnudas, no. ¡Van en cueros! Este tejido se ha convertido en la tendencia de la temporada y no hay ninguna celebrity que no tenga una falda, vestido, pantalón o cazadora de cuero en su armario. En distintos colores, sí, pero a todas les sienta de maravilla. Y es que no hay nada mejor que ir ‘en cueros’ para que nuestras famosas luzcan más sexys que de costumbre. Y tú, ¿te apuntas a la moda más rockera de la temporada?