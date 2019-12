Cristina Pedroche está ultimando los detalles para la noche de las Campanadas de Antena 3. Junto a Alberto Chicote, la de Vallecas despedirá un vez más más el año, y como siempre, su vestido es uno de los momentos más esperados de esa fecha.

Tal y como ella misma ha revelado, su vestido para este año todavía no está a punto, pero eso no quita que no haya generado ya una gran expectación puesto que ella misma ha confesado que no llevará ropa interior porque el modelito se lo impide, del mismo modo que asegura que este año o triunfa o se estrella con su elección.

Josie, su estilista, ha confesado al portal Jaleos: "En estas fechas, cada día se desarrolla con mucha intensidad porque el vestido está en su recta final y hablamos constantemente por chat... Es muy intenso este sprint hasta el 31 y muy estresante porque además no puedo tener acceso a Pedroche para las pruebas tanto como quisiera, pues su agenda está colapsada y no tiene un minuto. Aun así confío en que después de tanto estrés todo salga tan bien como en los últimos cinco años que hemos colaborado juntos".

Sea como sea, Pedroche ya lleva semanas preparándose para este momento. De hecho, aparte de practicar yoga a diario, también está entrenando con la gurú del fitness, Verónica Costa, cuya relación con la presentadora va más allá de lo profesional, ya que Cristina suele invitarla a cenar a los restaurantes de su marido, Dabiz Muñoz.

Seguro que te interesa...

Cristina Pedroche habla sobre su vestido para las Campanadas de Antena 3: "Este año es muy fuerte"