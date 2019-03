Los cortes de pelo de las celebrities españolas

El 'pixie' de María León

Al más puro estilo garçonne, el corte masculino es el más cómodo (y fresquito) para el verano. Olvídate del secador, la placha o cualquier tipo de aparato que te haga sudar a mares. ¡Apuesta por el corte por lo sano como lo ha hecho María León!

El melenón de Sara Carbonero

Si tienes una buena materia prima, como es el caso de la periodista, las capas largas sacarán la mejor versión de tu pelo. Capea un poco la zona del flequillo para dar forma, pero sin pasarte. Si además eres morena y añades unos reflejos muy sutiles conseguirás el look de una de nuestras celebrities más queridas.

Bob+flequillo, la fórmula de Úrsula Corberó

El corte bob lleva toda la temporada arrasando en los salones de peluquería. Es un corte cómodo y muy favorecedor. Si además, la forma de tu cara casa con un buen flequillo recto como es el caso de Úrsula Corberó, lograras este look tan cool con un toque retro magistral. ¿Te atreves?

Media melena decolorada, por Blanca Suárez

Un corte medio y recto es la opción más acertada cuando tienes el pelo fino y liso y no te atreves a innovar mucho con el corte. En ese caso, ¿por qué no innovar en el color? Blanca Suárez ha logrado el efecto perfecto. ¿Su truco? No iniciar la decoloración desde la raíz dejándola oscura. ¡Nos encanta!

El estilo afro de Berta Vázquez

A la hora de hablar de melenas rizadas, el corte ideal es todo lo que se le parezca al estilo afro. El rizo encuentra su mejor versión en este tipo de corte, como es el caso de Berta Vázquez. Si eres de las que sufre en verano con la plancha porque tienes el pelo muy rizado, ¡este es tu nuevo peinado!