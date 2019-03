Copia el look de los chicos de 'One Direction'

El nuevo fenómeno fan One Direction lo peta. No sólo a nivel musical y de gritos que suben el nivel de decibelios sino también en el sector moda-teen. Son los nuevos iconos de los adolescentes y desde aquí animo a todos los chicos entre 13-18 años que estén perdidos en terrenos fashionistas a que copien su estilo. Pero ojo, no todos visten igual así que… ¡elegid bien!

Harry Styles (su apellido lo dice todo) es el más estiloso. Podríamos calificarlo como el pijo fashion de One Direction. Hace unos años sería aquel que llenaba su armario de Polo Ralph Lauren y Tommy Hilfiger. Pero ahora mezcla esa tendencia con prendas más modernas. ¿Lo mejor? Su pelazo. Y cuando viste de traje es de lo más original. Adora las pajaritas.

Liam Payne, el rubio guapo, es un poco más ‘pasota’ pero también tiene ojo a la hora de vestir. Se mueve entre el rollo urban-skate (fiel a pantalones anchos) y el college (adora las sudaderas). Pero cuando más cómodo se siente es sin camiseta. ¿Lo hará para provocar a sus fans? El deporte le encanta, así que chicos… ¡A apuntarse al gym!

Louis Tomlinson, o el chico de la cara perfecta. A mí me recuerda a un Ken. ¡Tal cual! También es muy fashion (a veces no maneja bien su pelo) y le apasionan los tirantes. De todos los de One Direction es el que menos me gusta vistiendo. Creo que con ese fachón podría sacarse mucho más partido. Veremos qué tal cuando crezca…

Niall Horan es lo más parecido a un bebé. Si Emma Bunton lo fue de las Spice Girls, éste lo es de One Direction. Como está más favorecido es con camisetas panaderas (aquellas que tienen tres o cuatro botones en el escote) y los colores flúor, ya que se complementan muy bien con su color de pelo y tono de piel.

Y Zayn Malik, el exótico, no sólo por su nombre sino también por sus rasgos, es el modelo de One Direction. Dentro de unos años podría compaginar perfectamente la gira de su grupo con desfiles de Dolce Gabbana, Dsquared2, Roberto Cavalli… Lo veo también como futura imagen de Diesel, ¿a que pega?