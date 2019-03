Consigue el pelo de Gigi Hadid o Jennifer Aniston gracias a la Nutella

UNA BLOGUERA DE BELLEZA TE ENSEÑA EL TRUCO

Si pensabas que el chocolate era algo que tenías que olvidar de tu lista de la compra de cara a esta Navidad, ¡olvídalo! Porque si no quieres ingerirlo, bien puedes usarlo como tratamiento para el pelo. Es más, ¡hasta puedes teñirte con él! ¿Qué no te lo crees? Pues no tienes más que ver este tutorial de una bloguera de belleza para aplicarte el cuento y conseguir una melena tan maravillosa como la que lucen Gigi Hadid o Jennifer Aniston.