Conoce Top Style, el nuevo canal de Youtube de moda y belleza de Atrestube

La moda y la belleza llegan a Atrestube con su nuevo canal de Youtube Top Style. En él el usuario podrá encontrar una amplia oferta de vídeos hechos por blogueros y youtubers con una amplia experiencia en este campo.

Cada día, de lunes a viernes, se publicará un vídeo con consejos sobre moda o belleza, ideas para estilismos, DIY (Do it yourself), tutoriales de maquillaje y peinados... y muchas cosas más.

CONOCE A LOS BLOGUEROS Y YOUTUBERS DE TOP STYLE:

B a la Moda: Belén Canalejo es la autora del blog B a la Moda, en el que publica desde 2009 sus mejores looks, su opinión sobre tendencias, consejos para que las mujeres se vean mejor y DIY. También tiene un canal en Youtube con más de 80.000 suscriptores.

Camaleónicas: Natalia y Eva son maquilladora y peluquera, respectivamente, y son expertas sector de la belleza y de la imagen. En Top Style ayudarán a sacarse el máximo partido a uno mismo, dando consejos sobre lo que más nos pueda favorecer.

Beauty Planet: María Ángeles Cámara fue una de las primeras blogueras de belleza del panorama nacional con su blog Beauty Planet. A través de Top Style enseñará trucos de maquillaje rápidos y fáciles.

HappySunnyFlowers: Grace es la dueña del canal de Youtube HappySunnyFlowers, que cuenta con más de 185.000 fieles suscriptores que ven sus tutoriales, DIY y Vlogs. En Top Style, Grace enseñará mediante tutoriales cómo maquillarnos y peinarnos según requiera cada ocasión.

Arturo Gil: Es bloguero en la web de Celebrities y tiene una amplia experiencia en el sector de la moda. Arturo será el encargado de dar sus consejos sobre moda a los chicos, para que ellos también estén a la última de lo que se lleva.

Fetsquins: Es el canal de Neus y cuenta con más de 40.000 suscriptores. En Top Style Neus hará lookbooks llenos de ritmo con las últimas tendencias de la temporada. Además, nos enseñará sus propuestas para vestir en según qué ocasiones.

Noelia López: La modelo Noelia López es una de las blogueras estrella de la web de Celebrities. En Top Style, Noe mostrará la visión que tiene de la moda y sus apuestas para esta temporada.

María Gaviña: Blog LBD es el blog de María Gaviña, una de las nuevas blogueras que despuntan en nuestro país. En Top Style, María nos dará consejos para ir impecables cada día y nos eneñará sus mejores looks.

Así que no lo dudes y suscríbete a Top Style.