Conoce a Alexander Calvo, el nuevo Míster International Spain 2021

Alexander Calvo ha recibido este miércoles en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife el título de Míster International Spain 2021 después de haberlo intentado por segunda vez. El joven malagueño de tan solo 25 años ha estado durante cuatro años trabajando muy duro para conseguirlo.

Unos años de constancia que dejan claro que aunque a la primera a veces no se consigan tus objetivos, siempre hay una segunda oportunidad para luchar por tus sueños: "Me presenté en 2017. Era mucho más crío. Tenía 21 años y cuatro años han dado mucho de sí. Me he esforzado, he trabajado, he viajado y he conocido a muchísima gente que me han hecho crecer como persona y lo que queda", contaba Alexander a la revista ¡Qué Me Dices!, aún con la adrenalina después de que el jurado pronunciase su nombre.

Ahora, el rey ce la belleza española está centrado en su futuro y quiere seguir formándose y empezar a estudiar la carrera de Ciencias del Deporte, ya que es un apasionado de los deportes de riesgo, además de todo lo que tiene que ver con la naturaleza y la psicología. Si a nivel laboral tiene las cosas muy claras, a nivel sentimental no tanto, ya que el modelo está centrado únicamente en su trabajo, pero no descarta la posibilidad de que alguien le robe su corazón.

Una noche de ensueño, tanto para él como para su compañera Julianna Ro, que no olvidará nunca, ya que por fin ha obtenido el título por el que llevaba muchos años luchando. Una ceremonia que le hubiese gustado compartir con su madre, su mayor apoyo y la primera persona que le animó a seguir con esto, pero por temas médicos no se ha podido desplazar hasta Tenerife para disfrutar de este día junto a su hijo. Pero, el malagueño tiene muchas ganas de volver a su tierra y poder celebrar este premio con su madre y su abuela, las personas más importantes de su vida.