¿Cómo se mantienen eternamente jóvenes las celebrities?

DESCUBRIMOS LOS REMEDIOS PARA TENER UNA CARA ETERNAMENTE JOVEN

Los años pasan para todas y, aunque en muchas ocasiones nuestras celebrities parecen salidas de otro planeta dónde no existe la gravedad, ¡que no os engañen! No es que la flacidez no vaya con ellas, sino que para su cartera, la inversión en estas 'pociones mágicas' no es un problema como para el resto de mortales. ¿Pero qué es lo que se hacen? La revista 'Grazia' nos lo descubre en su último número, dejando al descubierto cómo se mantienen eternamente jóvenes.