¿Cómo evolucionan los cuerpos en bikini de Paula Echevarría, Lady Gaga o Miley Cyrus verano tras verano?

¡Qué rapido pasan los años y cómo cambian nuestras celebrities! Hoy queremos sacar los trapos sucios a relucir y hemos rescatado del baúl de los recuerdos alguna que otra instantánea para comparar los cuerpos de nuestras 'celebs'. Uno de los cambios más sustanciales con el paso del tiempo es el de Miley Cyrus. La ex chica Disney ha pasado de ser una niña a convertirse en toda una mujercita. Además de su radical cambio de look, pasando de melenaza a pelo corto, Miley ha dejado en el pasado sus curvas de adolescente, dando paso a un cuerpo de lo más delgado.

Si hay alguien a quien no le importa nunca el 'qué dirán' es a Lady Gaga. Germanotta ha demostrado que pasa de las habladurías sobre si está más o menos delgada o si ha ganado unos cuantos 'kilitos' de más. Tras haber sido criticada por haber ganado peso, actualmente hemos podido ver a la cantante luciendo cuerpazo y bikini en México. ¿Cuál habrá sido su secreto? Podríamos definir a Paula Echevarría como la perfección celebrity patria y es que la mujer de Bustamante hace 'operación bikini' durante todo el año y eso se nota a la hora de lucir palmito. Antes, ahora y siempre... ¡está radiante y perfecta! Sin embargo para Gwen Stefani eso estar pendiente de su cuerpo es misión imposible, aunque ahora está mejor que nunca. La cantante ha pasado de lucir tripita-marca-costillas a presumir de cuerpecito esbelto. ¡Así mucho mejor, Gwen!

Tras el embarazo, parece que Drew Barrymore ha ganado unos kilitos de más. La actriz estadounidense va recuperando poco a poco la silueta... ¡Normal tras ser mamá! Y con unos kilitos de más provocados tal vez por las tapitas hemos visto a Eva Longoria. Tal vez sea la falta de ejercicio lo que le pase factura a la actriz estadounidense, porque de lucir menudita ahora se le notan las curvitas...

Heidi Klum es la viva imagen de la felicidad y es que... ¡El amor engorda! Tras perder bastante peso con la ruptura de Seal en 2012, la modelo alemana ha recuperado el amor y unos cuantos kilitos. Con Martin Kristen, su guardaespaldas, hace ejercicio y come mucho más sano. Así nos gusta Heidi, la delgadez extrema no es nada bonita, si no que se lo digan a Rachel Bilson. La actriz estadounidense ahora luce un bonito cuerpo labrado, pero hace unos cuantos años podíamos ver sus costillas a kilómetros de distancia. ¡Qué bien te sientan los 30, Rachel!

El matrimonio, ser mamá y alejarse de las malas influencias ha sido lo mejor que le ha pasado a Nicole Richie. De dejarse ver con unas pintas de lo más desastrosas, ha evolucionado a mucho más estilosa y discreta. ¡Menos mal que ha recuperado el buen gusto! Fabulosa podemos verla luciendo bikini y morenito.