¿Cómo están más guapos, con barba o sin ella?

A estos guapérrimos los hemos visto con y sin barba. La verdad es que como la materia prima de por sí ya es buena, no sabríamos decir qué look les sienta mejor: si suaves como el culito de un bebé o con su barbita en plan más hombretones. Nosotros, por el momento, no hemos sabido decidirnos... ¡Ahora te toca elegir a ti!