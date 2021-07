Cómo conseguir diferentes looks de pelo efecto mojado o 'wet look'

El peinado en cualquier look es, sin duda, de lo más importante, tanto que puede hacer que vaya de 0 a 10. Por eso, si este verano estás indecisa y no sabes qué hacerte no dudes en recurrir al peinado estrella de este 2021: el 'efecto wet' o, en su defecto, la textura húmeda, donde los productos de fijación juegan un papel fundamental.

Últimamente hemos visto a muchas de nuestras celebrities acudir a eventos con este look capilar que además de rompedor es de lo más estiloso y un acierto asegurado. Anabel Pantoja, Michelle Calvó y Blanca Suárez han sido algunas de las que han presumido de este atractivo look que tantas opciones tiene para lucirlo.

Y es que, este look es perfecto e impecable en todas sus versiones y ¡aquí te descubrimos cuáles son!

1. Melena 'sleek'. Peinar el pelo hacia atrás con la raya al medio o a un lado puede convertirse en el look más seductor de esta temporada estival, perfecto para despejar tu rostro sin demasiado esfuerzo e ideal tanto para si tienes una melena larga como para un estilo 'bob'. Es necesario saber que la importancia de este look capilar reside en que el pelo siempre va detrás de las orejas. En el caso de gozar de una melena larga, conseguirás dos texturas de lo más interesantes: una mojada en la parte superior y una ligeramente más seca de medios a puntas.

2. Trenzas como recién salidas del agua. Las dos trenzas deben llevarse ultra pulidas y mojadas como si acabásemos de salir de la ducha. Para ello, debes peinar tu cabello con un producto que te lo fije y que, además, le dé brillo.

3. Ondas playeras con acabado marino. Esta sin duda es la variante que más refleja la temporada estival: un look surfero, refrescante y sexy. Y para conseguirlo solo tienes que aplicar espuma de fijación fuerte por todo el pelo, además de aceite capilar para aportarle ese toque brillante. En caso de tener el pelo liso, separa pequeños mechones y enróscalos ya que, al llevar el cabello impregnado en producto, éstos tomarán forma. Y como guinda del pastel también puedes secarlos con el difusor para fijar aún más el resultado.

4. Recogido 'wet'. La más elegante y cómoda de todas las opciones. Los moños con una textura húmeda conservan el brillo y mantienen la fijación, lo que nos permite despreocuparnos porque todo se mantiene intacto en su sitio.

