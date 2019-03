Aunque las fiestas de Halloween se estén acercando no queremos verte ‘disfrazada’ y tampoco queremos que te parezcas a una nueva integrante de ‘Azúcar Moreno’. ¡Haznos caso! Para lucir un animal print con elegancia hay que mezclarlo con accesorios negros.

Y si llevas un look de camiseta blanca, vaquero y americana no olvides ‘dar el toque’ con un buen bolso o tacón de leopardo. Eso sí, para que un estampado animal no quede demasiado vulgar es necesario, a veces, recurrir a grandes firmas.

Así que, si te lo puedes permitir, apuesta por un vestidazo de Roberto Cavalli, ‘el rey de la selva’. Pero, si eres como el 90% de la población y te fijas en las tendencias que nos enseñan las pasarelas para luego encontrarlas en las mejores tiendas mass market no pierdas detalle de nuestro shopping…

De izquierda a derecha:

Vestido con manga francesa, de D&G. Palabra de honor con cinturón negro, de H&M. Ajustadísimo y con pliegues, de Roberto Cavalli. Botines, de Jimmy Choo. Gafas de sol, Ray Ban. Cartera de mano, de Alaia. Bolso XXL, de Mulberry. Bailarinas, de Lanvin. Vestido largo con cola, de Roberto Cavalli. Sandalias con plataforma, de Miu Miu. Pañuelo, de Yves Saint Laurent. Sandalias atadas al tobillo, de Topshop.