El comentado look de Blanca Suárez en las redes sociales durante su visita a El Hormiguero 3.0

LA ACTRIZ NO PASÓ DESAPERCIBIDA CON SU ESTILISMO

Si anoche hubo algo que se comentó y mucho en las redes sociales fue el look de Blanca Suárez en El Hormiguero 3.0. La actriz acudió junto a Raphael al pograma dirigido por Pablo Motos para promocionar ‘Mi Gran Noche’, película en la que también podremos ver a Mario Casas o Hugo Silva. Para la ocasión, Blanca vistió una camiseta sport combinada con una falda lápiz de ‘brilli, brilli’, algo que no acabó de convencer a los internautas que arremetieron contra su look.