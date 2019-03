Combinar el negro con los colores primaverales, la clave de los 10 mejores looks de la semana

La indecisión se apodera de nosotr@s cuando tenemos que elegir un look de entretiempo. Por eso, fijarte en los 10 mejores looks de esta semana te ayudará. Para combatir los calores cuando el bronceado aún es incipiente no pierdas de vista a Ana Fernández una de las prendas estrellas de esta estación: la falda larga. Ella la combina con cuñas, top básico de tirantes y collar largo en dorado.

Y si todavía te cuesta guardar ciertas prendas invernales haz como Ariadne Artiles y plántate tu chupa de cuero con otro 'must have', la falda étnica, botines y sombrero. y Otra 'it girl' que juega con el negro y el colorido es Olivia Palermo, quien opta por un minivestido negro de manga larga con maxi collar y chaleco bicolor en tonos claros. Como colofón, unas imprescindibles sandalias étnicas.

Quien tampoco abandona la chupa es Julianne Hough, fiel al 'black and white' luce leggins negros, top de encaje, cazadora de cuero y un cómodo bolso de cadena larga. Y también luciendo negro en forma de falda de tubo, que siempre estiliza más, vemos a María Valverde con blusa de cuello mao en crudo con detalles en negro y cuello y puños en rosa. ¡Ideal!

Y hablando de rosa, no pierdas de vista a Nagore Aramburu marcando figura con un vestido de tubo color 'nude' con cinturon dorado y 'peep - toe'. Un clásico siempre acertado. Anne Hathaway escogió un vestido color rosa palo con mangas de murcélago, clutch y sandalias en plateado. Si eres de las que siempre pasa frío busca tu versión del abrigo de Jessica Alba, una prenda ideal con vuelo en la parte baja que nos encanta para darle un toque 'chic' a los vaqueros

Las prendas 'jeans' se llevan en todas sus formas y Laura Sánchez lo demuestra con vaqueros corsario, camisa vaquera abierta y una colorida camiseta con fondo blanco. Eso sí, en el mundo celebritero encontramos de todo y esta semana la menos 'acertada' ha sido Beyoncé en la gala de los MET, con falda de estampado 'de fuego' a juego con las botas y palabra de honor de lentejuelas. Aunque hubiese que homenajear al punk, no es excusa...