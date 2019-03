Los unicornios parecen haber salido a pasear últimamente para teñir el pelo de las celebrities. ¿La última en apuntarse? Rihanna, quien nos sorprendía hace unos días en su última aparición con un azul en el pelo que ya quisieran muchas playas Caribeñas.Pero no ha sido (ni es), la única que ha querido darle un toque diferente a su look. Desde los más atrevidos, como el suyo, hasta el más angelical de los pelirrojos, te enseñamos los colores de pelo que vuelven locas a las celebrities (y a las que no lo son, también)

Experta en jugar con su pelo, hemos visto a la cantante barbadiense con el pelo pixie, rizado, liso, con una melena larguísima o con trenzas. Tampoco se ha privado en colorearlo a su antojo. Hace unos días, nos sorprendía con este azul tan intenso que nos ha dejado a todos boquiabiertos.

Gigi Hadid | Marie Claire

El rubio de la modelo roza la perfección. Su ventaja es que para atreverse con un color llamativo, ¡no necesita decoloración! Esta ocasión parece haber tenido un problema a la hora de decidir el tono, por lo que ha apostado por combinar el morado y el fucsia. ¿Qué te parece?

Bella Thorne | Marie Claire

La estadounidense parece haber tenido más problemas para decidirse por el color a la hora de elegir tinte para el pelo… ¿La solución? ¡Elegirlos todos!

Emma Stone | Marie Claire

Tiene el pelirrojo con el que todas soñamos, ni muy claro ni muy intenso. La actriz de 'La La Land' parece haber dado en el clavo con el tono, que intercala en ocasiones con un rubio platino.

Blanca Suárez | Marie Claire

Terminamos este recorrido colorista en el panorama celebritie patrio. Nos hemos vuelto locas al verlo en las redes, aunque no todas nos hemos atrevido. El pelo gris se ha hecho un hueco en nuestro corazón esta temporada y ha sido Blanca Suárez una de las abanderadas de esta tendencia con la que todas soñamos, nos quede la mitad de bien que a ella.