Colores flúor, escotazos y 'mucha pierna' en los looks de esta semana

Nuestras celebrities más jóvenes han demostrado que ir a la moda es lo suyo y han sido nuestras mejores embajadoras de moda en los Teen Choice Awards. Estos premios tan juveniles se han llenado de vestidos espectaculares, colores flúor y escotazos de infarto. Selena Gomez no nos ha defraudado y ha seguido con su peculiar estilo. Un vestido rosa chicle con escote palabra de honor ha hecho que la ex estrella Disney brille con luz propia. Aunque para sorprendete el escotazo que lució Taylor Swift. Con un vestido nude, cortito y muy escotado, Taylor estaba espectacular.

Pero los chicos no se quedaron atrás. Justin Bieber, al igual que su novia, siguió con su particular estilo casual y combinó a la perfección una camiseta de camuflaje, must de este verano, con un pantalón blanco. Pero sin duda la nota elegante la puso Jackson Rathbone con su conjunto vaquero. Unos zapatos abotinados añadieron el toque perfecto al look.

Patricia Conde reapareció tras su luna de miel luciendo marido, bronceado y un espectacular vestido con print floral que le sentaba como un guante. Los zapatos nude hicieron que el conjunto fuera pefecto. Y otra que ha reaparecido más guapa que nunca es Katie Holmes. Tras su sonado divorcio, la actriz nos ha sorprendido a todos con un estilo renovado y muy juvenil que seguro que le hace volver a brillar en Broadway.

La fiesta que organizó la marca Guess reunió a multitud de rostros conocidos y la elegancia en el evento estaba asegurada. Demostrando cómo lucir pierna, Helen Lindes fue la que acaparó todos los flashes. Con un vestido muy ajustado de cintas, el outfit de la modelo se merece un diez. Y la que lució con mucho estilo su minivestido de lentejuelas negras fue Elisabeth Reyes que estaba también estupenda.

Y una semana más, nuestra bloguera Noelia López nos ha traído unos looks súper veraniegos y asequibles. Esta chica es tan apañada… Con un mono negro como protagonista, Noe ha sabido crea un outfit muy urbano. Añadiéndole al look un chaleco vaquero y un collar de plumas la sevillana estaba estupenda. Aunque sin duda nosotros nos quedamos con su outfit más olímpico. Noe ha querido hacer un guiño a las Olimpiadas y se ha calzado unas Converse muy British, que ha combinado a la perfección con un short y una camiseta con mucho 'bigote'.

Y tú, ¿con que outfit te quedas?