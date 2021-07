El color naranja: así es como nuestras influencers lo han combinado para crear sus looks veraniegos

O lo amas o lo odias y, por lo general, no se postula entre los colores favoritos de la gente. Y si encima le sumas el hecho de no saber cómo conjuntarlo, por no pensar demasiado, no lo usas ni para las uñas de los pies. Sí, hablamos del naranja: ese color del que la gente rehuye por miedo a llamar especialmente la atención y con el que solo las más arriesgadas se atreven.

Sin embargo, para el descontento de muchos, el naranja se ha convertido sin duda alguna en el color estrella del verano. Un color llamativo, vibrante y explosivo que es el firme reflejo de toda esa energía y esas ganas que, especialmente, este año tenemos de disfrutar de esta temporada estival. Por eso, si lo que quieres es salir de su zona de confort e ir lo más 'trendy' posible, aquí te enseñamos las distintas maneras en las que nuestras influencers han introducido el color naranja en sus looks:

1. María Fernández-Rubíes.

Si te da miedo empezar con su tonalidad más chillona, trata de elegir una más suave. En este caso, junto con la capota del carrito a conjunto, la influencer ha optado por un peto largo en color mandarina que ha combinado con una idónea camiseta de tirantes blanca.

2. Sara Baceiredo y María García de Jaime.

Ambas han coincidido en que lo mejor para combinar este color es con un básico. Por su parte, Sara ha escogido unos pantalones negros cortos de tiro alto que le dan todo el protagonismo a la blusa color zanahoria que, además, le realza su bonito bronceado. Por el contrario, María ha apostado por unos pantalones largos blancos para combinar su blusa naranja estampada.

3. Marta Pombo.

Si eres de a las que les gusta un 'total look' de una sola pieza, haz como la mediana de las Pombo. Y es que, en su caso, la influencer ha preferido optar por un vestido corto de manga corta, de estampado liso y mangas abullonadas que es ideal para ir a tomar algo al atardecer.

4. Teresa Andrés.

Dale a tu ropa de baño la oportunidad de lucir el naranja. Al tratarse de un color tan atractivo conseguirá resaltar el moreno de tu piel dando la sensación de que lo estás todavía más. Como consejo, puedes hacer como Teresa y combinar tu bikini con un collar de abalorios multicolores que le darán un toque de lo más divertido y veraniego al outfit.

5. Mery Turiel.

¡Combínalo también con otros colores! La influencer ha escogido un vestido multicolor, compuesto por colores cálidos, que destaca por su originalidad.