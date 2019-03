El color blanco y el nude tiñen con su luz los 10 looks de la semana

LOS COLORES PASTEL DOMINAN LA TEMPORADA DEL ENTRETIEMPO

El buen tiempo empieza a ganar terreno y los colores claros invaden los looks de nuestras celebrities. El blanco y el 'nude' imperan en esta transición al veranito y los minivestidos y las 'blazers' salen del armario. Eso sí, no abandonamos los 'looks' moteros ni, por supuestísimo, los tacones en todas sus variantes. ¿Quieres saber cuáles han sido los 10 mejores looks de esta semana? ¡Sigue leyendo!