Un cocktail de estilismo se cuela entre los mejores looks de la semana

Esta semana la llegada de la primavera empieza a calentar el ránking de las mejor vestidas

Reese Witherspoon inaugura el ránking con un street style muy chic. Americana con solapas de pico, blusa de color fucsia y el toque imprescindible para tu 'look' esta temporada: la falda midi.

Eva Longoria ha sacado sus curvas a pasear con un ceñido vestido que marcaban a la perfección su figura. La actriz ha combinado este 'sexy dress' rojo con unas sandalias en color nude que resaltaban su piel morena.

Irina Shayk viene esta semana que corta el hipo. Con un impresionante vestido largo de color negro, con escote ojo de cerradura y espalda descubierta, diseñado por Brian Rennie. ¡Súper sexy!

Nicky Hilton se sitúa en el puesto número 6 con unos zapatos estilo Oxford que dan ganas de robárselos. En blancos y negros, la hermana de Paris los combina con un bolso en los mismos tonos.

El ecuador del ránking esta semana es para Jennifer Connelly. La actriz lució un espectacular diseño de Giambattista Valli en la presentación de su película 'Noé' en color menta, de manga larga y minifalda. Además este vestido contaba con un cuello con adornos en pedrería en color rubí. ¡Elegante a la par que moderna!

Bárbara Goenaga se estrena entre las más estilosas con un vestido de Philipp Plein. De corte sirena, con pecho de lentejuelas y la espalda al descubierto, Bárbara puso brillo a la noche con esas lentejuelas.

Emma Watson se lleva esta semana el bronce por su jumpsuit de J. Mendel. Y es que la combinación 'black and white' cada día cobra más fuerza. Y no le damos más nota porque no entendemos que pinta ese brazalete encima de la blusa.

La plata es para Aslhey Benson y es que no hay nada más estiloso que un smoking bien combinado. La actriz además se sale de los clichés combinándolo con unos salones azules oscuros de terciopelo.¡Súper 'cool'!

Y el oro esta semana es para Shay Mitchell. La actriz y modelo apostó por un outfit muy sexy firmado por Yeo Jin Bae. Encaje y transparencias son las protagonistas de su look, al que añade plataformas de Manolo Blahnik y labios rojo. ¡Perfecto!

Y el fashion crime esta semana es para María Valverde. La actriz hizo muy mala apuesta con el look que lució en la presentación del videoclip que protagoniza junto a David Bisbal, 'Diez mil maneras'. No sabemos quien engañaría a Maria para ponerse ese mono de tactel, pero iba hecha un cuadro. Además con este puesto queremos que coja conciencia y se mire antes de salir de casa porque esos aros y esa tira de sujetador por fuera del mono la coronan como la reina del chonismo.