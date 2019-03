El clon low cost del vestido metalizado de Kendall y Kylie Jenner

Parece que la línea de moda de Kylie y Kendall Jenner va viento en popa pues en apenas unas horas se ha agotado el look ideal que han lanzado para lucir en estas fiestas: un atrevido vestido plateado con destellos metalizados que ha salido a la venta por 336 euros.

Pero no te preocupes si no te ha dado tiempo a adquirirlo y también quieres sentirte como una auténtica Kardashian, porque las tiendas low cost han pensado en todo y han lanzado un vestido exactamente igual, pero con un precio mucho más asequible.

Pull and Bear ha sacado una réplica del vestido del momento por 29.99 euros. Pero no es la única tienda que ha optado por lanzar un clon del look que va arrasar estas navidades, pues Zara también ha diseñado un top metalizado igualito al de las Jenner.