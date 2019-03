Clara Lago: Verde… ¡que te quiero verde!

Cuando vi a Clara Lago en la presentación de ‘Tengo ganas de ti’, me quedé boquiabierto. ¡Estaba guapísima! Y no dudé ni un momento en afirmar que su vestido era de Miguel Palacio para Hoss Intropia. Aunque, he de decir que no tengo mérito alguno. Ella es imagen de la firma y bueno, ya sabéis qué tipo de cosas encierran estos contratos y demás… Pero bueno ¡podría no saberlo! (aunque eso estaría muy mal viniendo de mí).

Su look, como he dicho, de Miguel Palacio para Hoss Intropia es de matrícula, y la elección del verde como color único también es de nota. Un tono muy en boga hoy día y que, en consecuencia, podéis encontrar fácilmente en cualquier tienda de moda. Si queréis caer rendidas ante la tendencia ‘verde que te quiero verde’ no perdáis de vista los 12 vestidos que os he seleccionado para lucir casi o igual que Clara Lago. Así que, ¿a qué esperáis para caer ante la tentación esmeralda?