Clara Alonso se compromete con su novio tras casi un año de relación

¡Buenas noticias para Clara Alonso! La modelo española ha publicado una feliz noticia a través de su cuenta personal de Instagram: está comprometida.

Aunque la top española siempre se ha caracterizado por ser de lo más discreta ha decidido contar a todo el mundo que ha dicho sí. Clara publicaba una preciosa imagen en la que aparece con la cara de su futuro marido entre sus manos anunciando su compromiso: "He asked and...I said YES!!!!! 💍💘 #mylove #engaged #isaidyes".

Aunque de momento poco sabemos acerca de la pareja de la modelo, lo que sí sabemos es que llevan juntos poco más de un año y él es un empresario americano al que conoció en Nueva York, donde residen actualmente.

Y si con este derroche de felicidad no teníamos suficiente, la top también ha publicado una imagen en la que aparece presumiendo de anillo de compromiso. ¡Enhorabuena pareja!