Cindy Kimberly, la chica que descubrió Justin Bieber en Instagram, ha confirmado que irá a verle a Barcelona

Cindy Kimberly ha confesado durante una entrevista con LOC que irá a ver uno de los conciertos que dará Justin Bieber en Barcelona. Y es que hace menos de un año su cara era desconocida, pero una vez que Justin se fijó en ella y publicó una foto en Instagram preguntando por sus datos, la imagen de Kimberly ha dado la vuelta al mundo.

Cuando le preguntaron si se conocían, la joven de 17 años dijo: "Me estuvo siguiendo en Instagram durante muchos meses. No es muy difícil enviar un mensaje a alguien que sigues", dando una respuesta con múltiples interpretaciones, sin dejar nada claro. "Seguramente iré a verle a Barcelona. Soy una gran fan de él", confesó.

Cindy, que vivía en Denia (Alicante), cuya madre es de origen español y su padre indonés, nació en Amsterdam. Actualmente vive en Barcelona, donde está sumergida en varios proyectos en el mundo de los focos y de las pasarelas y, para más inri, también ha trabajado como modelo en el extranjero.

"He estado viajando casi todo el año y he estado haciendo cosas aquí y allá. Por ejemplo, estuve en Bali hace dos semanas. También he trabajado en Los Ángeles, Londres...", ha revelado. Y es que, ¿quién le iba a decir a Kimberly que en un año su vida daría un giro tan inesperado?