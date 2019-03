Cindy Crawford posa sin nada maquillaje a sus 49 años en Instagram

A sus 49 años, Cindy Crawford sigue demostrando que quien tuvo retuvo. Y es que se ponga como se ponga, la que es top es top.

La modelo ha revolucionado las redes sociales compartiendo una instantánea en la que aparece posando sin una gota de maquillaje. Casi rozando la barrera de los 50, la modelo demuestra que ella no le teme al paso del tiempo y que hasta sin maquillaje está mejor que muchas jóvenes de ahora.

Esta no es la primera vez que Cindy ha desafiado las leyes de los retoques. Hace meses la exmodelo posaba al natural en una portada para ELLE que dio la vuelta al mundo en la que posó sin retoque alguno: "Esa fotografía no refleja la realidad que yo veo cuando me miro en el espejo. A lo mejor yo me veo distinta a lo que es realmente, conozco mi cuerpo y sé que no es perfecto", revelaba en la revista.

Cindy no ha desnudado sólo su rostro al natural a través de las redes sociales, también lo ha hecho en alma en su biografía 'Becoming'. En ella, la modelo habla de cómo llegó al mundo de la moda, cuenta sus experiencias sobre la pasarela, además de revelar detalles de su relación con Richard Gere.