Después de los polémicos tatuajes de su hermano, Presley Gerber, en la cara, la hija de Cindy Crawford, Kaia Gerber, también ha querido sumar uno nuevo a su cuerpo y de una forma bastante curiosa…

Y es que la joven modelo ha decidido aprovechar la cuarentena para hacerse un tatuaje en casa ella misma y parece que no salió como se esperaba: "Estaba pasándolo mal porque uno de mis pasatiempos favoritos últimamente es tatuarme y nadie los está haciendo ahora. Así que decidí hacérmelo yo misma, algo que no os recomiendo".

Pero, ¿qué se ha tatuado Kaia? Pues por suerte la hija de Cindy Crawford no decidió arriesgar mucho y se hizo un simple punto en su cuerpo: "No he sido demasiado ambiciosa, me he hecho un punto".

¡Qué vicio tienen los hijos de la famosa modelo con los tatuajes!

Seguro que te interesa...

Primeras imágenes del hijo de Cindy Crawford con sus nuevos y polémicos tatuajes de la cara