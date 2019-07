Chiara Ferragni ha protagonizado otro ataque hacia su físico después de que el pasado mes de marzo la criticaran por Instagram debido a su poco pecho. Pero esta vez no ha sido mediante redes sociales, si no por la calle, según nos cuenta la influencer en un post que ha subido, explicando la indignación que siente por los ataques gratuitos de la gente contra el físico de las mujeres, y lo que es peor, de una mujer a otra mujer.

Así en la última publicación cuenta cómo fue el comentario que recibió sin venir a cuento: "Ayer, mientras salía de un taxi para ir a trabajar, una mujer me ha sorprendido con un horrible comentario. Probablemente rondara los 40 años, y después de verme, le dijo a su hija (que probablemente tuviera 8 años) en un tono muy alto 'No la prestes atencion, ¿has visto lo mierda que se ve sin maquillaje puesto?' Mi reacción fue quedarme mirándola con cara de sorprendida por tal maleducado comentario, y ese sentimiento se me quedó durante todo el dia. No paré de preguntarme porqué la gente siempre tiene que hablar mal de otros y porque tienen que criticar el físico".

Por eso Ferragni ha invitado a la reflexión a todos sus seguidores, hablando de respeto y de saber quererse a uno mismo y dejando claro que los estándares de belleza no existen en estos tiempos. "Una cara limpia y una sonrisa fresca es mejor que cualquier tipo de maquillaje", ha querido puntualizar, pues el despectivo comentario fue debido a que no llevaba nada de maquillaje.

Y ha querido terminar su lección por unir a las mujeres para que se apoyen unas entre otras. "Juntas podemos hacer la diferencia. Todo comienza con pasos de bebé: intenta decirte todos los días algo bonito de ti mismo. Y empodera a la gente que te rodea, no intentes derribarlos".

Con este mensaje la influencer ha querido concienciar a sus casi 17 millones de seguidores con un tema que sigue muy presente, y así intentar terminar con las críticas que sufren muchas famosas por su físico a día de hoy.