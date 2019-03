Las chaquetas joya y los vestidos 'cut out', protagonistas de los estilismos de nuestras celebrities

Michelle Jenner entra esta semana en nuestro ranking con la elección de su vestido en color salmón drapeado a la altura de la cintura de Moca Couture. La actriz lo combinó con un 'clutch' rígido y sandalias doradas para acudir a la entrega de las Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos. ¡Un look muy sencillo y natural!

La actriz de 'Vampire Academy', Samy Gayle se sitúa en el puesto número 9 con un vestido blusa en color azul turquesa, con piedras a la altura del escote. Además la joven actriz destacó su corte pixie abrochando su camisa hasta el último botón. ¡Una tendencia 'hipster' muy de moda!

El puesto número 7 se lo hemos concedido a una impresionante y sexy Alessandra Ambrosio. La top ha lucido tipazo esta semana enfundándose en un vestido corto de piel en color corintio que hacía perder el sentido a todos los que estaban a su alrededor. ¡Ole!

Stacy Keibler entra esta semana en nuestro ranking de las mejor vestidas con un mono rojo que combinó con complementos en negro. De esta forma consiguió darle a ese mono del color de la pasión el protagonismo que merecía.

Paula Echevarría se lleva el puesto número 5 con un vestido 'cut out' en negro de Fetiche Suances con unos dibujos geométricos que daban el toque perfecto a su vestido. Y es que la protagonista de 'Velvet' estaba sensacional en un acto de Pantene, marca de la que es imagen.

Otra celebrity patria que también ha apostado por el 'cut-out' ha sido Blanca Suárez. Aunque Blanca se ha decantado por un mono negro de Alexander Wang. ¡Qué 'cool'!

Macarena Gómez se lleva el bronce de este ranking, y es que Macarena fue la invitada más chic de la boda de Andrea Casiraghi y Tatiana Santo Domingo. Con un impresionante vestido de Lorenzo Caprile, guantes en piel y un bolero de Miguel Molinero apostando de lleno por el rojo. ¡Impresionante!

Jessica Alba se queda en el segundo puesto con un modelo 'total trendy'. Falda de piel en negro larga hasta las rodillas, sudadera de Kenzo y maxi collar. ¡No se puede combinar mejor!

Y el oro esta semana es para Jessica Hart, la modelo australiana ha lucido esta semana durante la gala organizada por la fundación AMFAR una chaqueta joya que le daba un rollo roquero a su outfit, muy, muy chic.

Y el 'fashion crimem' esta semana lo protagoniza Marina Salas con un modelo en azul klein y negro que no le podía sentar peor. Y es que no entendemos si es que Marina quería aparentar más años de los que tiene pero con ese look de abuela la echamos como mínimo 50. ¡Qué horror!