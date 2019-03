Las chaquetas étnicas, los botines con tacón y los bolsos 'lady', las claves de los mejores looks

Como todavía las alfombras rojas no se han extendido en todo su esplendor, los looks de calle son los que vienen triunfando esta semana entre los mejores. Por eso Ana Boyer se lleva el puesto 9, y es que la hija de Isabel Preysler sabe cómo lucirse en el aeropuerto. Las gafas de espejo azul, la gabardina cruzada en camel y el bolso de mano a juego con el conjunto le hacen ser la reina del ‘airport’.

Un puesto más arriba encontramos a Emma Stone. El estilo british de la actriz nos encanta y ese abrigo de tweed combinado con la maxi bufanda en rosa nude, ¡ideal! El bolsito college, los pitillos vaqueros y los botines negros dan al look el toque perfecto.

El puesto 7 nos trae esta semana a una pareja de lo más fashion: Ashlee Simpson y Evan Ross. Siempre a juego, el matrimonio se ha convertido en rey del estilo grunge. En esta ocasión nos ha enamorado la chaqueta con motivos étnicos de Ashlee donde impera el rojo combinado con el verde y el morado. ¡La queremos! El gorrito, las maxi gafas, los ceñidos vaqueros tobilleros y esas zapatillas tan casual, cierran un look que nos ha enamorado.

El mono en rosa nude que Ellen Pompeo lució en los People´s Choice Awards se lleva el sexto puesto. El recogido ‘bob’ y un maquillaje de 10 hacen que su look sea perfecto. Las joyas brillan por su ausencia, solo unos pequeños pendientes cuelgan de sus orejas. El clutch en cobre a juego con los zapatos le viene como anillo al dedo.

Reese Whiterspoon se lleva el quinto puesto. La actriz tiene una ‘máster’ en ‘street style’ y así de claro lo deja con este look. Sencilla y casual, combina su rebeca étnica en tonos azules, con camiseta básica blanca y pitillos vaqueros. El bolso camel, llevado el estilo ‘Vicky Beckham’, a juego con los botines de ante, una elección genial.

Jessica Alba compite con la anterior en lo que al ‘street style’ se refiere. La guapa actriz se queda esta semana a un paso del podio con su camisa a cuadros, su rebeca en color corinto y ese bolso en ‘animal print’ que nos ha enloquecido. Los botines de tacón a juego con su rebeca para estilizar el look, simplemente perfectos.

Blanca Suárez se cuelga el bronce en esta competición fashion. La actriz española acudió a la lectura de los nominados a los Premios Goya con un vestido en blanco roto de Dior de acabado asimétrico. El ‘perfecto’ de cuero negro combinado con zapatos ‘abotinados’ abiertos le dan un aire rockero que quita sobriedad al conjunto.

La plata se la lleva Raquel Meroño, que nos ha encantado con este divertido look. La belleza rubia acudía al concierto de la archiconocida Violetta con sombrerito negro, sudadera beige con maniquíes dibujados en negro y pantalón de cuero negro. Los masculinos zapatos completan un look que se redondea con unos labios rojos que le sientan de maravilla.

Y el oro es para Sarah Hyland. La estrella de Modern Family fue, sin duda alguna, la mejor vestida sobre la alfombra roja de los People’s Choice Awards. Enfundada en un diseño de Christian Siriano, la actriz brilló con este palabra de honor con cristales embellecidos que formaban flores en el cuero para ir cayendo hacia abajo hasta acabar en una falda lápiz transparente. El clutch plata a juego con unas sandalias ‘minimal’ la convierten en la reina de los looks de esta semana.

Sin embargo, una reina del estilo como es Sarah Jessica Parker se convierte en el ‘fashion crime’ de los últimos días. ¡Qué horror! No sabemos a dónde se dirigiría la mítica protagonista de Sexo en Nueva York, de lo que sí estamos seguros es de que no se miró al espejo antes de salir de casa. El gorro con motivos florales tricotado por su vecina del quinto, nada tiene que ver con ese abrigazo de pelo que intenta lidiar con un mono vaquero que se remanga en una pierna sí y en otra no. Ese bolsaco negro y esa talega de tela son el remate final para un look de cero patatero.