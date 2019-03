La chaqueta de Taylor Swift que tú también puedes tener por mucho menos dinero

Hace apenas unos días, Taylor Swift revolucionaba las redes sociales con el lanzamiento de su nuevo single 'Look What You Made Me Do'. Un tema en el que la cantante ha puesto mucho esfuerzo y con el que ha querido devolvérsela a todos aquellos que la han criticado o usado lanzando unas indirectas muy directas. Entre los 'afortunados' están Kanye West, Kim Kardashian o Katy Perry, sus grandes enemigos.

La artista no solo ha triunfado con su tema sino también con el look con el que aparece en una de las imágenes de la portada. Una parka militar con un estampado de camuflaje, una capucha y varios parches de colores ha causado autentica sensación entre sus fans. Pero esta prenda tiene un pequeño problema: cuesta alrededor de 1.300 euros. Esto se debe a que la chaqueta original es de la firma Marc Jacobs, una firma que no suele tener precios muy asequibles para cualquiera.

¡Pero no todo está perdido! Sus seguidores pueden volver a sonreír y es que la susodicha chaqueta se puede encontrar muy parecida en versión low cost en tiendas como Berhska, H&M o Mango por el módico precio de entre 30 y 50 euros.