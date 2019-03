Las celebs pasean sus mejores looks entre vestidos tipo años 70 y outfits boho chic

Estrenamos el ranking de las mejor vestidas de la semana con Kerry Washington. La actriz estaba muy favorecida con un vestido estilo años 70 en tonos naranjas. Un look muy de tendencia que combinó a la perfección con ese bolso con aire retro.

Continuamos con Rosie Huntington, la modelo nos conquista semana a semana con su estilo. En esta ocasión optó por uno pitillos ripped, una camiseta gris y un abrigo jaspeado en rosa. ¡Sencilla pero perfecta!

El puesto número 7 es para el conjunto formado por crop top y falda lady de Adriana Abenia. Un look muy favorecedor con estampado floral al que la presentadora aportó el toque cool con un recogido desenfadado.

Seguimos con Jessica Chastain. La acriz estaba muy fashion con este vestido estilo años 70 con falda de vuelo. Un diseño con estampado de flores con el que Jessica presumió de piernas. Las plataformas con detalles florales son lo más. ¡Divinas!

El ecuador del ranking es para Natalie Portman. La actriz paseó un diseño repleto de lentejuelas con detalles étnicos. El pelo recogido y las sandalias de tiras son una elección perfecta para otorgar todo el protagonismo al vestido, y es que hay prendas que se lucen por sí solas.

Poppy Delevingne llega al puesto número 4 con un street style de diez: Convers blancas planas, pitillos ripped, sudadera gris y una bomber muy de tendencia. El maxi bolso en camel y las gafas cate yes aportan el toque chic al look.

El bronce de la semana es para Gigi Hadid, y es que la modelo nos ha demostrado que las combinaciones de colores no están prohibidas si se sabe cómo. Gigi ha lucido unos pantalones de pinzas pitillos en rosa, una camiseta de piel, un bolso rojo y unos tacones en azul. ¡Un look muy colorido que se hace con el tercer mejor puesto de la semana.

La plata es para el look boho chic de Karlie Kloss: botas camperas, mini marrón, blusa blanca estilo hippie, bolso de flecos y sombrero. Un outfit combinado a la perfección desde los pies hasta la cabeza.

Y el oro de la semana es para el impresionante vestido que lució Poppy Delevingne en la gala MET 2015. Un diseño en rojo pasión de Marchesa con un bonito cuerpo repleto de flores. Un vestido que combinó con moño alto y clutch dorado y que la posicionan directamente en el mejor puesto del ranking.

Y terminamos con el fashion crime de la semana: el de Solange Knowles. La hermana de Beyoncé intenta desmarcarse constantemente con sus looks, pero entre desmarque y desmarque, Solange hay veces que se pierde como en con el vestido que lució en la gala MET. Y es que en esta ocasión la hermana de la cantante parecía que acababa de aterrizar de un planeta lejano. ¿Iría en nave espacial a la gala? Porque con ese look no nos extrañaría nada de nada.