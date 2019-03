Las 'celebs' eligen los looks más casual para los últimos días de verano

El sombrero sigue siendo una tendencia este verano, si no que se lo pregunten a Paris Hilton. La joven millonaria no se separa de su pamela negra ni un momento. Eso sí, Paris está estupenda combinándola con ese vestido largo en blanco y nude. Otra que sigue la moda del sombrero es Paula Echevarría. La actriz está espectacular con ese minivestido y sus complementos llenos de tachuelas.

Emma Hudson se apunta a la tendencia del pantalón campana y opta por un traje en blanco roto. Una apuesta segura y muy cómoda. Y a la que le encantan los colores llamativos es a Cameron Diaz. La actriz, una semana más, nos sorprende con un look de lo más colorido. Esta vez ha elegido el azul y el amarillo como protagonistas y el resultado es fantástico.

Esta claro que nuestra bloguera Noe es toda una fashion victim porque su armario ya está repletito de prendas de inspiración militar (tendencia para la próxima temporada). Con un minivestido verde y unos botines la modelo está perfecta. Y una que nos ha sorprendido con sus plataformas es Emma robens. Aunque lleva un look muy sencillo de falda y t-shirt sus zapatos nos han fascinado. ¡Menudas plataformas se ha calzado la actriz!

Sergio Mur pone el toque masculino a los looks de la semana. El actor está estupendo con ese outfit tan urbano. Nos encanta el estilo de este recién estrenado papá. Y otra que se ha optado un modelito de lo más casual para ir por la ciudad es Ashley Greene. Va de lo más sencilla pero está monísima con esos shorts que le sientan como un guante.

Y esta semana hemos dado con dos cuadros vivientes. Vale que Vanessa Hudgens iba a correr, pero con los ceros que debe de haber en su cuenta corriente ya se podría haber puesto algo más mono. Y la que no sabe que hacer para llamar la atención es Rita Ora. La cantante se ha plantado un traje de falda y top de cuero que nos ha dejado sin palabras.

Y tú, ¿con qué look te quedas?