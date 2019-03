Las celebrities se visten de tiros largos y con prendas a la última en los 10 looks de la semana

Los modelitos de nuestras celebrities siempre están a su altura y una vez más, las 'celebs' han dejado huella allá por donde pisan. Quien no deja de sorprender con sus looks es Taylor Swift, la cantante ha dejado al personal boquiabierto durante una gala solidaria celebrada en el Palacio de Kensington. La artista se vistió para la ocasión con un vestido de tul bordado que le sentaba divinamente.

Durante la presentación de la película de Mandela en la ciudad de Nueva York, también ha pisado fuerte Olivia Palermo, quien escogió un look 'black&white' con el que brilló con luz propia. Quien esta semana nos ha vuelto a conquistar con su particular estilo es Jessica Alba, la estadounidense se ha dejado ver de lo más casual con unos originales pantalones y chaqueta de cuero negra. Mientras, por las calles de Madrid lucía palmito una estupenda Paula Echevarría, luciendo un 'outfit' de lo más invernal para no pasar ni gota de frío.

Entre las celebrities patrias que también se han coronado como las mejores vestidas de la semana destacamos a Leticia Dolera y su acertada elección para asistir a la presentación del nuevo perfume de Adolfo Domínguez. La actriz lucía pantalón de pata de elefante y camisa transparente, mientras Juncal Rivero se enfundó en una ajustada falda de piel y cuerpo de encaje para acudir al mismo evento.

Marta Sánchez también se ha dejado ver estupendísima durante la presentación del nuevo cartel del festival 'Starlite' de Marbella, que ha querido contar con su presencia y será uno de los platos fuertes del cartel para el próximo verano. La diva de la canción, que ahora triunfa como jurado en 'Tu cara me suena', ha sacado su mejor sonrisa y se ha dejado ver luciendo cuerpazo con un vestido corto negro con franjas doradas y tonos azules.

Presumiendo de embarazo y totalmente deslumbrante, así se ha dejado ver Vanessa Lorenzo en una gala contra el sida con un vestido en color rojo pasión que dejaba entrever su distinguida tripita. Por su parte, si hay alguien que deslumbró en los premios AMA fue Naya Rivera, quien posó de lo más sexy con un diseño de tiros largos en color negro. Nada acertada estuvo Kelly Osbourne, quien se ha coronado como la peor vestida de los premios por su vestido pomposo en color plata… ¡Menuda metedura de pata!