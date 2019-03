Las celebrities sacan a pasear sus mejores modelitos otoñales a la calle

Las celebrities se enfundan en sus mejores modelitos para llevar a cabo sus planes otoñales. Con looks casuales, sencillos a la par que elegantes o de lo más estilosos han desfilado durante toda esta semana. Pisando fuerte por las calles de Nueva York se ha dejado ver Olivia Palermo, esta vez con zapatos de charol planos, leggins negros y un bonito jersey en tonos grises, cómoda y de lo más sencilla. Mientras, Hayden Panettiere también se ha enfundado en unos leggins de cuero rojos, y con blazer negra y botines de tacón negros, ha lucido su mejor sonrisa y 'outfit' de la semana.

Jessica Alba, una de las 'celebs' más estilosas de todos los tiempos, se ha dejado ver con un look 'total black' de lo más casual, al igual que Sandra Bullock, quien también se ha decantado por el color negro. La ex vocalista de las 'Pussycat Dolls', Nicole Schezinger, se decantaba por un elegantísimo vestido en color blanco

La modelo brasileña Alessandra Ambrosio nos ha vuelto a deleitar una semana más gracias a sus pantalones con 'print' floral, toda una tendencia de esta temporada. En cambio, la modelo Alba Carrillo ha lucido palmito por las calles de Madrid haciendo homenaje a la infalible moda vaquera, un look ideal para cualquier ocasión. Por su parte, la siempre impecable Malena Costa nos sorprendía con su ajustado y acertado vestido en blanco y negro durante la presentación del nuevo móvil de la marca LG.

Otra cosa no, pero el embarazo parece que le sienta genial a Carolina Cerezuela, quien se ha dejado ver con un look de lo más rockero. Por su parte, esta semana no nos ha convencido mucho el modelito elegido por Cristina Pedroche para asistir a la fiesta que tuvo lugar en la discoteca Kapital para conocer a los nominados a los Premios 40 Principales de este año. Quizás nos hayamos vuelto un poquito exigentes con la presentadora, la española más sexy según la reconocida revista FHM.